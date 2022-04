The King of Fighters XV – Kostenloser DLC & Boss Challenge verfügbar

SNK spendiert The King of Fighters XV einen kostenlosen DLC, sowie ist mit dem jüngsten Update die Boss Challenge verfügbar. Den Ring betritt in dem Fall die Legende Omega Rugal.

Omega Rugal trat bereits in The King of Fighters ’95 als überwältigend starker Boss-Gegner in Erscheinung und findet nun auch den Weg in den neuesten Teil der Serie. Als grausamer Waffenhändler bekannt, beherrschte einst den Schwarzmarkt der Welt und scheute nicht davor zurück, seine Reißzähne in jeden Kämpfer zu schlagen, der es wagte, ihn herauszufordern.

Rugal nutzt die Macht von Orochi, die ihm neues Leben einhauchte, bis eine Gruppe mutiger Kämpfer seiner Herrschaft ein Ende setzte. Jetzt ist er dank Verses Einfluss in die Welt der Sterblichen zurückgekehrt, um Rache zu üben. (CV: Tsuguo Mogami)

Boss Challenge verfügbar

Ebenfalls neu ist die Boss Challenge, ein neuer Spielmodus, in dem die Recken gegen den furchterregenden Omega Rugal CPU kämpfen müssen. Im Fall eines Sieges erhalten sie Zugang zu lustigen Inhalten wie seinem speziellen Ω-Rüstungs-Kostüm, einer neuen Stage und neuer Musik.

Weitere DLCs folgen

Damit ist aber noch nicht Schluss. SNK plant aktuell mit zahlreichen weiteren DLCs, wenn man das derzeit verfügbare Team GAROU (3 Charaktere), die Veröffentlichung von OMEGA RUGAL und die kommenden 3 Teams (bestehend aus je 3 Charakteren), die dieses Jahr erscheinen, berücksichtigt. Alleine diese ergeben insgesamt 13 DLC-Charaktere. Zusammen mit den 39 Charakteren, die zum Start des Spiels zur Verfügung stehen, wird KOF XV dann insgesamt satte 52 Charaktere enthalten.