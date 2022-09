The Last of Us: Part I – Technik-Analyse von DF zeigt beeindruckende Details

Den internationalen Reviews zu The Last of Us: Part I folgt wie gewohnt auch eine Technik-Analyse, die noch einmal aufzeigt, worin sich das Remake gegenüber den vorherigen Versionen verbessert hat.

Die Experten von Digital Foundry haben hierzu ein umfassendes Video veröffentlicht, in dem man Seite an Seite gegenüberstellt, dass eben nicht nur die Auflösung und die Framerate nach oben geschraubt wurde. Auffällig auf den ersten Blick ist insbesondere, dass die Levels erheblich mit Details und Objekten ergänzt wurden, die das Setting noch authentischer machen.

Die Details machen es zu einem Remake

Auch in Sachen Beleuchtung, die in der PS5-Generation einen hohen Stellwert genießt, hat sich einiges getan, wodurch sich The Last of Us: Part I für Digital Foundry durchaus als Remake qualifiziert.

In der Summe kommt Digital Foundry zu dem Schluss, dass es inbesondere die Details sind, die dieses Remake auszeichnen, auch wenn man auf der spielerischen Seite gerne mehr von The Last of Us: Part II darin gesehen hätte.

The Last of Us: Part I

Letztendlich bleibt es jedem damit selbst zu entscheiden, ob man noch einmal bereit ist so viel Geld in ein Spiel zu investieren, wenn man die Story schon kennt. Zu diesem Schluss kommen wir auch in unserem Review, wonach das Remake ein Pflichtkauf für ganze neue Spieler ist, während der Rest durchaus auf einen Sale warten kann.

Wer aktuell günstig zugreifen möchte, sollte bei Media Markt vorbeischauen. Hier gibt es das Remake zusammen mit einem DualSense Controller für günstige 99 EUR.

The Last of Us Part I erscheint offiziell am morgigen Freitag.