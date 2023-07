Die Season 2 der HBO-Serie von The Last of Us ist längst bestätigt, allerdings gibt es hier eine bedeutende Änderung, über die Showrunner Craig Mazin jetzt sprach. Hier kommt vor allem der Umstand zum Tragen, durch den man mehr Inhalte zur Verfügung hat.

Die Season 2 wird im Wesentlichen die Ereignisse von The Last of Us: Part II behandeln. Das Spiel an sich bietet aber schon so viele Inhalte, dass man damit über eine Season hinaus gehen kann. Das einzige, was das verhindern würde, wäre, wenn die Zuschauer kein Interesse mehr an der Serie haben oder diese vorzeitig abgesetzt wird.

Gegenüber Deadline sagte Mazin:

„Es wird mehr als eine Season sein. Da es noch mehr Story gibt, wird diese Show nicht mit Season 2 enden, es sei denn, die Leute schauen sie sich nicht mehr und wir werden zum Absetzen gezwungen. Abgesehen davon werden wir einige Dinge genau so machen, wie sie es im Spiel getan haben.“

Man wird das Spiel wiedererkennen

Ferner sagte Mazin, dass man das Spiel definitiv in der Serie wiedererkennen wird. Man wird einige Dinge genauso machen wie im Spiel, andere wird man aber auch verändern.

„Wir werden andere Dinge tun, die im Spiel sind, und wir werden einige Dinge tun, die im Spiel sind, aber wir werden sie auf unsere eigene Weise anders machen. Egal, ob man das Spiel gespielt hat oder nicht. Sie werden im Verlauf der Season überrascht sein. Wir haben einige interessante Wendungen parat.“

Insgesamt gönnt man sich viele kreative Freiheiten, weshalb man auch mit Rückblenden und Flashbacks arbeitet. So könne man zum Beispiel Charaktere zurückbringen, die vielleicht schon tot sind.

„Es gibt immer eine Chance für alles. Bei uns weiß man nie, und wir beschränken uns natürlich nicht auf Zeitpläne. Manchmal tauchen Menschen, die tot sind, wieder auf und manchmal treffen wir Menschen, die wir nicht einmal kannten, und dann finden wir heraus, dass es sich um jemanden handelt. Was man zum Beispiel nicht sehen wird, ist eine weitere ganz besondere Episode mit Bill und Frank, wir werden das nicht nutzen. Wenn wir etwas tun, das wir für schön halten, lassen wir es so wie es ist und finden andere schöne Dinge, die wir tun können.“

Wann die Season 2 von The Last of Us startet, ist derzeit unklar. Der Drehstart war ohnehin erst für 2024 angesetzt, der sich durch den aktuellen Autoren- und Darsteller-Streik womöglich deutlich verzögert.