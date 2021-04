Wanderer – Time Travel-Adventure für PlayStation VR angekündigt

Oddboy und M-Theory stellen heute ihr Time Travel-Adventure Wanderer vor, das 2021 für PlayStation VR erscheint. Reist darin zurück durch die Geschichte, um den Zusammenbruch der Zivilisation zu verhindern.

In Wanderer befindet ihr euch in einer alternativen, apokalyptischen Zeitleiste, in der die Suche nach der verlorenen Wohnung eures Großvaters und den darin verborgenen mysteriösen Artefakten beginnt. Mit der Entdeckung einer ungewöhnlichen Armbanduhr erschließt ihr die Kraft, Zeit und Raum zu durchqueren.

Wanderer kombiniert dazu eine einzigartige Mischung aus Rätseln im Stil eines Escape Room und Action-Sequenzen, mit denen ihr Objekte und Ereignisse aus verschiedenen Zeiträumen auf manchmal unwahrscheinliche und erfinderische Weise zusammenbringen müsst. Erlebt so wunderschön detaillierte Welten, die mit realistischen und innovativen physikbasierten Interaktionen zum Leben erweckt werden.

„Während Wanderer ehrgeizige Anstrengungen unternimmt, um ein Spiel in Spielfilmlänge für VR bereitzustellen, ist unser Team zuversichtlich, dass Grafik, Gameplay und Story VR-Spielern eine aufregende Perspektive bieten werden.“

Begegnet so einem Verräter in den letzten Tagen eines Wettrüstens, während ihr im Zweiten Weltkrieg Codes knackt, oder bereitet zusammen mit dem rasenden Erfinder Nikola Tesla komplizierte Maschinen vor, während ihr bei der Vorbereitung seiner Weltkraftmaschine helft.

Oder betretet eine Bühne im Jahr 1969 und liefert die Performance eures Lebens ab, um eine ganze Generation zu vereinen. Verteidigt einen König und eine Zivilisation vor dem unvermeidlichen Untergang im 16. Jahrhundert. Begleitet von einem cineastischen Soundtrack fängt Wanderer die Klänge dieser Umgebungen ein und verwebt sie auf komplizierte Weise mit der Geschichte, während sie sich entfaltet.

Wanderer erscheint im dritten Quartal 2021.