WWE 2K22 – Trailer stellt den MyGM Mode vor

2K Games wirft heute einen Blick auf den MyGM Mode in WWE 2K22, das in diesem März erscheint.

In MyGM entwerft ihr euer eigenes Roster, plant die Shows, initiiert Rivalitäten und lasst so spektakuläre WWE-Events entstehen. Damit gehört MyGM zu einer der populärsten Spielmodi, die man in diesem Jahr auffährt.

WWE 2K22 setzt in diesem Jahr dazu auf eine neu gestaltete Gameplay-Engine, die bis hin zu neuen Steuerelementen und verbesserter Grafik reicht, die anders aussieht, sich anfühlt, spielt und „anders trifft“. Die Engine, gepaart mit der bisher atemberaubendsten Grafik von WWE 2K, gewährleistet ein beispielloses Maß an Realismus für das Franchise. Neben einem aktualisierten und intuitiven Steuerungsschema sowie einer immersiven Präsentation und abwechslungsreichen Kameraperspektiven werden die Spieler den Druck und die Belohnung jedes Schlags, Tritts und Schlags spüren.

Ob man nun an WrestleMania, dem SummerSlam oder dem Royal Rumble teilnimmt, WWE 2K22 wird sich jedes Mal wie ein Titelmatch anfühlen, versichert 2K Games, ergänzt von wiederkehrenden Spielmodi wie MyGM, MyFACTION, MyRISE, Universe Mode und der Creation Suite.

WWE 2K22 ist ab dem 11. März 2022 erhältlich. Vorbesteller erhalten hier das Undertaker Immortal Pack als Bonus obendrauf.