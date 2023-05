Xbox-Spieler kündigen Boykott der Plattform an, wenn Microsoft drastische Funktion einführt

„Wir investieren viel Zeit in die Art und Weise, wie wir eine größere Vielfalt an Geschäftsmodellen einführen und mehr Optionen schaffen könenn“, sagte Bond gegenüber Rolling Stone. „Wir reden viel über den Game Pass, weil das Abonnement die neueste Option ist, die wir skaliert haben: Es gab Pay-to-Play, dann gab es Free-to-Play, und dann haben wir den Game Pass eingeführt. Wir haben darüber gesprochen, wie wir mit anderen Modellen experimentieren, zum Beispiel, was es für Advertising in Spielen bedeutet, die auf Mobilgeräten häufiger vorkommt – gibt es Modelle dafür, die gut auf PC und Konsole funktionieren? Gibt es andere Modelle, bei denen Sie möglicherweise zeitgesteuerte Slices von Spielen und ähnlichem haben?“

In einem Interview mit Rolling Stone mit Microsoft’s Sarah Bond spricht diese über neue Monetarsierungsoptionen in Spielen und erwähnt dabei eine der unbeliebtesten Optionen. Als Beispiel dafür nimmt man sich den Mobile-Markt und könnte sich vorstellen, dass man Werbeanzeigen in Spielen platziert. Darüber spricht man nicht zum ersten Mal, während parallel dazu bereits entsprechende Technologie entwickelt und patentiert werden. Sony hat diesen Markt ebenfalls schon ins Auge gefasst.

Bringt Microsoft die eigene Community gegen sich auf und begräbt damit das eigene Xbox-Geschäft? Das könnte passieren, wenn man die jüngst angedeuteten Pläne tatsächlich umsetzt. Xbox-Spieler kündigen in dem Fall schon jetzt den Boykott der Plattform an.

