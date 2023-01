Xbox wird PlayStation mit dem Game Pass weiter den Markt abgraben, glauben Analysten

Während sich Sony weiterhin gemütlich auf dem Erfolg aus der PS4-Generation ausruht und in den ersten zwei Jahren dieser Generation kaum ein Fettnäpfchen ausgelassen hat, kommt zuzunehmend die Zeit der Xbox.

Analysten glauben, dass Microsoft stärken denn je Abstand zur PS5 aufholen wird, was man in diesem Jahr besonders deutlich sehen könnte. Zu dieser Meinung kommt Karol Severin von Midia Research, der in der Xbox das bessere Angebot und den besseren Service als bei PlayStation sieht, insbesondere aus finanzieller Sicht. Das wird immer mehr User zur Xbox treiben.

Besseres Preis-/ Leistungsverhältnis?

In der Jahresvorschau von Gamesindustry.biz sagt Severin:

„Das ungünstige makroökonomische Klima passt gut zu den plattformübergreifenden und hardwareunabhängigen Bemühungen von Xbox sowie zu ihrem Fokus, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten und die Anforderung für Verbraucher zu mindern, sich sofort von großen Geldsummen zu trennen. Die Kombination dieser Dynamiken bedeutet, dass Xbox besser als PlayStation positioniert ist, um in einem rezessiven Umfeld zu gedeihen. Infolgedessen wird Xbox die Lücke in Bezug auf Marktanteil und die Nutzung von Konsolen im Jahr 2023 deutlich verringern.“

Das sind in etwa die Argumente, die immer wieder für die Xbox und den Game Pass sprechen. Die Leute haben in diesen Tagen weniger Geld und sehen nur allzu offensichtlich, dass sie auf der Xbox keine 80 EUR für einen Day One-Release hinlegen müssen.

Hier zählt vor allem die öffentliche Wahrnehmung und weniger die Inhalte oder Qualität, mit der vor allem PlayStation User immer wieder gegen den Game Pass argumentieren. Am Ende wiegen die finanziellen Aspekte eben doch mehr, was ich auch in meinem persönlichen Umfeld immer wieder sehen und bestätigen kann.

Gerüchtweise erkennt dies aber auch Sony immer mehr, die angeblich noch einmal am PlayStation Plus-Angebot schrauben wollen, um besser mit dem Game Pass konkurrieren zu können. Das soll insbesondere die Day One-Releases betreffen.