After the Fall – Shock & Awe-Update bringt neuen Spielmodus & mehr

Für die Zukunft plant Vertigo Games, die Welt von After the Fall weiter auszubauen und für alle Spieler weiter zu verbessern, einschließlich neuen Waffen, Modi, Schauplätzen und mehr.

After the Fall - Umfangreiches Boulevard-Update erschienen

Vertigo Games hat das Shock & Awe-Update für After the Fall veröffentlicht, das einen neuen Spielmodus, ein neues Device & mehr mit sich bringt.

