Alan Wake 2 – Zahlreiche Gameplay-Eindrücke aus dem Adventure

Im Zuge einiger Previews sind zahlreiche neue Gameplay-Eindrücke aus Alan Wake 2 verfügbar, das im Oktober erscheint.

Unter anderem bekommt man hier Eindrücke aus einer frühen Mission im Spiel, die man aus der Perspektive von FBI-Agent Saga Anderson erleben kann. Im zweiten Video beleuchtet man das Kapitel „Local Girl“ näher, von dem sich IGN besonders beeindruckt zeigt.

Hier werden verschiedene Elemente wie Kämpfe Rätsel und Detektivarbeit in den Mittelpunkt gerückt, sowie erhält man einen Eindruck von der typischen beunruhigenden Atmosphäre. Agent Saga kommt hier gerade in der kleinen Stadt Watery an und betritt den Vergnügungspark Coffee World. Die Stadt selbst wurde von finnischen Siedlern gegründet, die im pazifischen Nordwesten der USA ankamen, und ist möglicherweise sogar die Heimat eines bekannten Gesichtes für Fans von Remedys anderen Spielen, wie IGN andeutet.

In Alan Wake 2 ereignet sich eine Reihe ritueller Morde in Bright Falls, einer Kleinstadt in der Wildnis des pazifischen Nordwestens. Die erfahrene FBI-Agentin Saga Anderson nimmt die Ermittlungen auf. Währenddessen schreibt Alan Wake, ein verlorener Schriftsteller, der in einem Alptraum jenseits unserer Welt gefangen ist, eine düstere Geschichte, um die Realität um ihn herum zu verändern und seinem Gefängnis zu entkommen.

Anderson und Wake sind zwei Helden auf zwei verzweifelten Reisen in zwei getrennten Realitäten, die im Herzen auf eine Weise verbunden sind, die keiner von ihnen verstehen kann. Können sie, gefangen in einer düsteren Horrorgeschichte, in der es nur Opfer und Monster gibt, die Helden werden, die sie sein müssen?

Alan Wale 2 erscheint nach der kürzlichen Verschiebung nun am 27. Oktober 2023.