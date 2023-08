Call of Duty: Modern Warfare III – Gameplay-Reveal & offiziell Infos

Call of Duty: Modern Warfare III erscheint am 10. November 2023.

Ebenso kehrt der Zombies-Mode zurück, in dem man sich zum ersten Mal mit anderen Trupps verbindet, um auf der größten Call of Duty-Zombies-Karte aller Zeiten zu überleben und riesige Horden von Untoten zu bekämpfen. Zombies erzählt eine neue Treyarch-Zombies-Geschichte mit Missionen, zentralen Zombies-Features und Geheimnissen, die es zu entdecken gilt.

In der Kampagne gilt es diesmal Entscheidungen zu treffen, um unterschiedliche Ausrüstung und unterschiedliche Wege durch die Mission zu finden. Neben der charakteristischen, filmischen Call of Duty-Kampagne führt Modern Warfare III offene Kampfmissionen ein, die dem Spieler noch mehr Wahlmöglichkeiten bieten.

Modern Warfare III ist eine direkte Fortsetzung von Call of Duty: Modern Warfare II, in dem Spieler in die Fußstapfen von Captain Price und der Task Force 141 gegen die ultimative Bedrohung treten. Der ultranationalistische Kriegsverbrecher Wladimir Makarow weitet seinen Einfluss auf die ganze Welt aus und sorgt dafür, dass die Task Force 141 wie nie zuvor kämpft.

Activision und die Call of Duty-Studios zeigen die ersten Gameplay-Szenen aus Call of Duty: Modern Warfare III. Zudem bestätigt man die Spielmodi und weitere Details.

