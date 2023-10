Cyberpunk 2077 – CD Projekt äußert sich zu einer Ultimate Edition

Die Pläne für das Cyberpunk-Franchise sind jedenfalls umfangreich, die nicht nur eine direkte Fortsetzung umfassen, die 2024 in Produktion geht, erst am gestrigen Donnerstag wurde eine neue Live-Action-Produktion bestätigt.

„Was eine Neuauflage, eine Sammleredition, angeht, wissen wir den Namen noch nicht, aber wenn es so weit ist, werden wir euch informieren. Bei Witcher 3 hat es einige Zeit gedauert, aber wir wollen es nicht unbedingt vergleichen, weil wir vielleicht einen neuen Ansatz verfolgen werden, einen anderen Ansatz als bei The Witcher. Wir haben zwar einige Absichten, aber es ist noch nicht an der Zeit, darüber zu sprechen.“

What do you think?