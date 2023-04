Dead Island 2 – KoOp-Modus mit Einschränkungen auf PS4 & Xbox One

„Wir möchten nicht, dass die Spieler wichtige Story-Beats, Levelaufstiege, Gegenstände usw. verpassen, damit die Spieler im Koop-Modus nicht vorspringen können, wo sie sich gerade in der Story befinden. Wenn man sich beispielsweise in Mission 3 befindet und sein Freund in Mission 6, können man seinem Spiel nicht beitreten. Man kann ihm dabei jedoch helfen und zu seinem eigenen Fortschritt zurückkehren – es sei denn, beide spielen gemeinsam über diesen Punkt hinaus.“

„Die Spiele werden nicht auf Servern gehostet; sie verwenden stattdessen das Peer-to-Peer-Modell. Dies bedeutet, dass der erste Spieler das Spiel hostet und der zweite und dritte sich ihnen anschließen. Aufgrund der Grafikanforderungen des Spiels muss der Host auf einer Konsole der neuesten Generation (PlayStation 5/Xbox Series X|S) oder einer der Konsolen der Generation 8+ (PlayStation 4 Pro/Xbox One X) spielen. Basiskonsolen der Generation 8 (PlayStation 4/Xbox One|S) können das Spiel beim Start nicht hosten, aber sie können daran teilnehmen. Wir arbeiten daran, in Zukunft die Möglichkeit zu bieten, auf allen Konsolen zu hosten.“

