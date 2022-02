Dying Light 2 – New Game Plus Option kommt, zweiter gratis DLC angekündigt

Bislang bietet Dying Light 2 keine New Game Plus Option, obwohl das Spiel insgesamt acht Enden bietet, die durchaus sehr unterschiedlich ausfallen können. Die Story also noch einmal neu zu starten, würde durchaus Sinn machen.

Dennoch nimmt man bisher von dieser Idee bei Techland Abstand, da man selbst nach dem Beenden der Story jede Menge zu tun haben wird. Großzügig sprach man hier von bis zu 500 Spielzeit, die es an Nebenmissionen, Quests und Entdeckungen in Dying Light 2 zu absolvieren gilt. Was nach Abschluss der Story passiert, haben wir hier festgehalten.

New Game Plus Option soll kommen

Inzwischen denkt man bei Techland um und erwägt doch eine New Game Plus Option nachzureichen. Wie und wann diese kommt, kann man derzeit jedoch nicht sagen, da hier Dinge wie eure Entscheidungen berücksichtigt werden müssen, die bestimmte Inhalte freischalten.

Auf Twitter schreibt Lead Designer Tymon Smektała, dass man statt der New Game Plus Option den KoOp-Modus nutzen soll, um so andere Aspekte der Story zu erleben.

„Die Idee war, dass man es in den Spielen anderer Leute sehen kann, durch den KoOp-Modus. Ich kann keinen Termin für die New Game+ Option bestätigen, aber wir hören euer Feedback. Ich hoffe, es kann und wird ziemlich bald passieren.“

Bis dahin arbeitet Techland weiterhin an der Optimierung von Dying Light 2, das vor allem im KoOp-Modus noch Probleme macht. Zudem wird bald der größere DLC-Fahrplan angestoßen, der bereits eine Story-Erweiterung umfasst, die ab Mai erscheinen sollen.

Zweiter gratis DLC angekündigt

Bis dahin erscheint in Kürze der zweite gratis DLC-Inhalt, den man soeben bestätigt hat. Das The Ronin Pack erscheint erneut in drei Teilen und komplettiert damit ein weiteres Outfit, das an eine der Fraktionen angelehnt ist, diesmal wohl den Überlebenden gewidmet. Dabei scheint man sich einem asiatischen Stil zu bedienen.

Das The Ronin Pack ist erneut kostenlos und erscheint am 21., am 23. und am 25. Februar in den digitalen Story. Ein Trailer wirft schon jetzt einen Blick darauf.