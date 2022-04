Dying Light 2 – Patch 1.3.0 inkl. New Game Plus datiert

Das ist aber noch lange nicht das Ende, wie Techland wiederholt betont. Für The City habe man bereits große und gut geplante Vorhaben, mit denen sich alles in der Spielwelt von Dying Light 2 ändern kann. Das umfasst unter anderem die erste Erweiterung, die im Sommer 2022 folgt und abseits der Hauptstory gelegen ist.

Damit nicht genug, gibt es auch einige neue Inhalte in der Spielwelt, darunter neue Hemmstoffe, die an versteckten Orten platziert wurden, es gibt neue Quests, neue Gegner, sowie die Möglichkeit, sich neue und legendäre Waffen zu verdienen, was gleichzeitig die Charakterentwicklung vorantreibt.

Der KoOp-Modus bleibt dabei erhalten, auch wenn man bislang nur das Base Game spielt. Andere Spieler können auch weiterhin den New Game Plus Sessions beitreten, profitieren jedoch nicht von allen Neuheiten darin, wie etwa den neuen Hemmstoffen. Diese sollen dafür anderweitig belohnt werden.

Wie versprochen, hat Techland das Update 1.3.0 für Dying Light 2 angekündigt, das die von den Fans gewünschte New Game Plus Option mit sich bringt.

