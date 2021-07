EA Play Live ab 19 Uhr mit FIFA 22, Battlefield 2042 & Dead Space?

Electronic Arts holt heute Abend ab 19 Uhr sein E3 Event nach und wird im Rahmen von EA Play Live die neuesten Spiele vorstellen. Den Livestream dazu könnt ihr hier direkt bei uns verfolgen.

Mit dabei sind FIFA 22, Battlefield 2042, Lost in Random aus dem EA Originals Portfolio, sowie wird die ein oder andere Überraschung erwartet. Hoch im Kurs steht dabei das Remake zu Dead Space, etwas Neues von Codemasters und natürlich der Dauerhit Apex Legends von Respawn. Jüngst ist außerdem das mysteriöse Project C aufgetaucht, das man vermutlich später an diesem Abend vorstellen wird.

Absagen gab es hingegen schon an Skate 4, Star Wars, Mass Effect und Dragon Age 4, die man erst zu einem späteren Zeitpunkt vorstellen möchte.

Zu Battlefield 2042 verrät man soviel, dass man den von DICE LA entwickelten Liebesbriefs an Battlefield-Fans enthüllen wird, womit wohl die klassischen Karten und der entsprechende Spielmodus gemeint sein dürfte.

EA Play Live 2021

Was : EA Play Live 2021

: EA Play Live 2021 Wann : heute Abend ab 19 Uhr / Pre-Show

: heute Abend ab 19 Uhr / Pre-Show Wo: Livestream auf Youtube, Twitch und hier bei uns

Los geht es um 19 Uhr mit der Pre-Show, die wohl 15 bis 30 Minuten in Anspruch nehmen wird, gefolgt vom Main Event, das maximal auf eine Stunde geschätzt wird.

Alle Infos vom EA Play Live Event gibt es wie gewohnt parallel dazu und danach hier bei uns nachzulesen, so dass ihr nicht verpassen werdet. Den entsprechenden Stream haben wir bereits hier eingebunden.