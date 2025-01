Beyond Good and Evil 2: Ein Hoffnungsschimmer am Horizont – aber noch ein weiter Weg

Die Gaming-Welt wartet bereits seit einer gefühlten Ewigkeit auf „Beyond Good and Evil 2„. Während das Originalspiel 2003 mit seinem innovativen Gameplay und einer fesselnden Story viele Herzen eroberte, hat sich die Fortsetzung als eines der berüchtigtsten Entwicklungsdesaster der Branche einen Namen gemacht. Doch nun scheint es, als würde sich die düstere Wolkendecke langsam lichten – wenn auch nur ein wenig.

Laut einem Bericht von Tom Henderson, einem angesehenen Insider der Gaming-Branche, macht das Spiel derzeit „gute Fortschritte“. Klingt vielversprechend, oder? Leider folgt direkt der Wermutstropfen: Die Veröffentlichung liegt noch in weiter Ferne. Henderson listet eine Reihe von Ubisoft-Titeln auf, die bis 2026 erscheinen sollen, doch „Beyond Good and Evil 2“ gehört nicht dazu. Es scheint also wahrscheinlich, dass Fans frühestens 2027 mit der lang ersehnten Fortsetzung rechnen können.

Ein Rekord, den niemand wollte

Mit einer Entwicklungszeit von mittlerweile 15 Jahren hat das Spiel einen zweifelhaften Rekord aufgestellt und den unrühmlichen Titel des „am längsten in Entwicklung befindlichen Spiels“ übernommen. Selbst der skandalträchtige Werdegang von „Duke Nukem Forever“ verblasst daneben. Seit der ersten Ankündigung 2008 hat „Beyond Good and Evil 2“ eine Reihe von Hürden erlebt: kreative Neuausrichtungen, personelle Veränderungen und allgemeine Unklarheit über die Vision des Spiels.

2022 wagte Ubisoft einen kleinen Schritt in Richtung Wiedergutmachung, indem sie eine 20th Anniversary Edition des Originals (unser Review) veröffentlichten. Diese war zwar kein Ersatz für eine echte Fortsetzung, gab den Fans aber zumindest ein Lebenszeichen der Franchise.

Ein Erbe, das es wert ist, bewahrt zu werden

Das ursprüngliche „Beyond Good & Evil“ war ein Kritikerliebling, der sich allerdings kommerziell schwer tat – nicht zuletzt, weil Ubisoft seine Ressourcen auf den damals zeitgleich veröffentlichten Blockbuster „Prince of Persia: The Sands of Time“ konzentrierte. Mit der Zeit entwickelte sich das Spiel jedoch zu einem Kultklassiker, der eine treue Fangemeinde aufbaute.

Angesichts der langen Wartezeit stellt sich die Frage: Kann „Beyond Good and Evil 2“ die hohen Erwartungen erfüllen? Ubisoft steht vor der Mammutaufgabe, ein Spiel zu liefern, das nicht nur den Geist des Originals einfängt, sondern auch den hohen Standards moderner Spiele gerecht wird. Sollte Ubisoft tatsächlich liefern, könnte „Beyond Good and Evil 2“ ein würdiger Nachfolger werden – auch wenn es eine lange Reise war, um dorthin zu gelangen. Fans des Originals werden sich wohl noch einige Jahre gedulden müssen, doch am Ende könnte sich das Warten tatsächlich lohnen.