Ex-Xbox-Boss sieht das Ende von Konsolen als möglichen Weg

Wird es eine PS6 oder eine nächste Xbox geben? Diese Frage stellt man sich im Grunde mit jeder Konsolen-Generation, ob diese die letzte sein wird. Dass die klassische Spielkonsole wieder verschwinden wird, hält der ehemalige Xbox-Boss Peter Moore für einen wahrscheinlichen Weg.

Moore, der schon länger nicht mehr der Spiele-Industrie angehört, hat sich hierzu in einem umfassenden Interview mit IGN geäußert, dessen Meinung dennoch nach wie vor Gewicht hat. Darin spricht er unter anderem, wie sich nicht nur das Gaming-Geschäft verändert, sondern vor allem die Spieler, die heutzutage nicht mehr dieselben sind, wie vor 20, 30 oder 40 Jahren. Bis zuletzt hat sich das Gaming ins Wohnzimmer hinentwickelt, in Zukunft wird es jedoch überall stattfinden und hierauf werden sich die Hersteller einstellen müssen.

Ob das Cloud-Gaming sein wird, welchen Einfluss das Streaming haben wird, welche Rolle Endgeräte dabei spielen werden, ist jetzt jedoch noch nicht vollständig absehbar.

Peter Moore / ehemaliger Xbox Boss und EA CEO

Konsolen wie PS5 und Xbox werden überflüssig

Angestoßen wurde diese Diskussion zuletzt durch Microsoft, die das First-Party-Privileg ihrer Spiele aufweichen und erste Xbox-Spiele für PS5 veröffentlichen. Damit habe man eine Tür aufgestoßen, die man laut Moore als „Rauchsignal“ verstehen könnte, wohin der weitere Weg geht. Diesen sieht er bei Microsoft, Sony und Nintendo hin zu reinen Software- und Dienstleistungsunternehmen.

An SEGA habe man sehen können, was Microsoft, Sony und Nintendo sehr wahrscheinlich bevorsteht, auch wenn die Hintergründe andere sein werden. Begriffe wie First- und Third-Party werden verschwinden und zu Relikten der Hardware-Zeit, während sich die Unternehmen zu erstklassigen Anbietern von Spielen und Software transformieren. In deren Interesse wird in erster Linie stehen, ihre Produkte so breit aufgestellt wie möglich anzubieten.

„Ich denke, dass die Wörter „First Party“ und „Third-Party“ möglicherweise einfach verschwinden. Es ist einfach so, dass wir großartige Spiele machen und einen phänomenalen Service bieten, auf dem sie unsere Spiele spielen können, und zwar sowohl von Erstanbietern als auch von Drittanbietern, das sind Hinterlassenschaften der Hardware.“

Auch glaubt Moore, dass sich die jüngere Generation immer mehr die Frage stellt, ob sie überhaupt noch eine Konsole für 500 oder 600 Dollar kaufen müssen, wenn sie bereits ein leistungsstarkes Smartphone oder einen PC haben. Und Hardwarehersteller wie Sony werden sich ebenfalls die Frage stellen und sich dementsprechend anpassen, auch weil die Entwicklung einer Hardware mit all den Ressourcen dahinter aufwendig und teuer ist. Hinzu kommt, dass die Unterschiede von Generation zu Generation immer marginaler werden.

Xbox-Strategie als Testballon

Auf die Frage, wie Moore den kürzlichen Moove von Microsoft bewertet, First-Party-Spiele für PS5 zu veröffentlichen, glaubt dieser, dass es eine Art Testballon ist und wie der Markt darauf reagiert. Er geht zudem davon aus, dass später größere Spiele wie Halo folgen werden.

„Ich glaube, sie tauchen die Zehen ins Wasser, um zu sehen, wie das alles funktioniert. Und Sie machen es vorsichtig und sagen: Okay, testen wir das Ökosystem hier.“

Generell wird der Spielemarkt nicht kleiner, aber er verändert sich, wieder hinaus aus dem Wohnzimmer und vielleicht nicht mehr so stark am Puls der Zeit. Wer als Hersteller nicht auf die Veränderung reagiert und sich anpasst, wird keine Zukunft haben.

„Ich glaube nicht, dass die Leute weniger spielen, sie spielen einfach anders. Und es kommt immer mehr zu einer Generation, die nicht bereit ist, einen Abend lang vor dem Fernseher zu sitzen und zu verfolgen, was auch immer das aktuelle Spiel dieser Woche ist.“

Die Leidtragenden, wenn man so will, werden zuerst die Xbox-Spieler sein, da es bislang keinerlei Anzeichen dafür gibt, dass Sony mit ihrer Marktstellung im First-Party-Bereich einen ähnlichen Schritt auf Microsoft zugehen wird. Ob es ein Fehler ist, den Microsoft hier begeht, wird laut Moore davon abhängen, wie heftig die Gegenreaktion der Hardcore-Fans sein wird und ob das Einfluss auf geschäftliche Entscheidungen nehmen kann. Zuletzt hatten sich Xbox-Fans und Influencer in Teilen von Xbox losgesagt, die glauben, dass dies das Ende von dem sein wird, wie man Xbox jetzt kennt.

Wie seht ihr die aktuelle Entwicklung? Werden Konsolen wirklich verschwinden?