Final Fantasy XVI spricht alle Spieler an, Side-Stories & New Game+

„Als wir uns für einen Schauplatz entschieden haben, der am besten zu der Geschichte passte, die wir erzählen wollten – die Geschichte eines von der Seuche heimgesuchten Landes –, hatten wir das Gefühl, dass es notwendig war, den Umfang auf einen zu beschränken, anstatt etwas auf globaler Ebene und einer einzigen Landmasse erschaffen zu erschaffen – eine geographisch und kulturell vom Rest der Welt isolierte Landmasse in einem Zeitalter ohne Flugzeuge, Fernsehen oder Telefone.“

Im Action-Mode wird es dann etwas anspruchsvoller, die Gegner härter und schwerer zu besiegen. Das kompensiert sich dann mit der New Game Plus Option, in der man seine Ausrüstung, Fähigkeiten und all diese Dinge mit nimmt.

Im Zuge der aktuellen Interviews zu Final Fantasy XVI hat Game Director Hiroshi Takai verschiedene Aspekte angesprochen, darunter die anvisierte Zielgruppe, die Inhalte, New Game Plus und mehr.

