Genshin Impact – Shenhe & Yun Jin stellen sich im Trailer vor

Mit dem kommenden Januar-Update gesellt sich in Genshin Impact auch ein neuer Fünf-Sterne-Charakter hinzu – Shenhe – ebenso der 4-Sterne-Charakter Yun Jin. Beide stellt man heute im Trailer vor.

Shenhe verfügt nicht nur selbst über die Kryo-Kraft, sondern erhöht auch den Kryo-Schaden ihrer Truppenkameraden. Mit ihrer Elementarfähigkeit kann sie außerdem entweder den Schaden von Elementarfähigkeiten und Spezialfähigkeiten der Truppenmitglieder in der Nähe oder deren mit Standardangriffen, heftigen Schlägen und Angriffen aus dem Fall verursachten Schaden erhöhen.

„Unter den Dorfbewohnern, die oft in den Bergen unterwegs sind, erzählt man sich Folgendes: Wenn man in den Bergen wandert, muss man seine Augen und Ohren vor der Gefahr böser Geister offen halten. Wenn du die Rufe der Kraniche hörst und einen starken Wind spürst, ist ein Mystiker oder ein Adept in der Nähe und bekämpft das Böse. Sollte das passieren, mach einen Umweg und dir sollte nichts zustoßen,“ ergänzt das miHoYo-Team.