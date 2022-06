GRID Legends – Valentin’s Classic Car-Nage erscheint morgen

EA und Codemasters veröffentlichen am morgigen Dienstag die erste große Erweiterung für GRID Legends, mit der die Hölle auf der Rennstrecke ausbricht.

Mit Valentin’s Classic Car-Nage erwartet die Spieler noch mehr Enthusiasmus und heftige Kämpfe auf dem Asphalt. Dazu gibt es einen neuen Spielmodus namens „Demo Derby Style“, der alle Rennregeln von GRID Legends über Bord wirft, und den adrenalingeladenen Kampf mit Classic Car-Nage aufleben lässt.

In diesem epischen neuen Spielmodus wird man in einen großen Nahkampf verwickelt, während man mit Valentin Manzi, gespielt von Ncuti Gatwa, und seinem Erzfeind Stoßstange an Stoßstange klebt. Dazu erwarten die Spieler acht neue Story-Erlebnisse, fünf vielseitige neue Maschinen, vier neue Kurse und drei neue Karriere-Events, um seine stolzen Maschine ins Chaos zu führen.

Highlights Valentin’s Classic Car-Nage

Ein neuer Spielmodus im „Demo-Derby“-Style

Fünf neue Maschinen, darunter ein lustiger Eiswagen

Vier neue Kurse an zwei Orten, einschließlich des berühmten Yokohama Docks-Kurses

Acht neue thematische Story-Erlebnisse

Drei neue Karriere-Events

Neue Farbgebungen, Symbole, Banner

Wer den GRID Legends – Valentin’s Classic Car-Nage erwirbt, kann seine Freunde zudem kostenlos zum Mitspielen einladen.

Weitere Eindrücke zu GRID Legends gibt es ergänzend in unserer Preview.