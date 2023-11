GTA im Kino? Das sagt Take 2 Interactive dazu

Kino-Adaptionen zu Videospielen liegen derzeit voll im Trend und landen einen Hit nach dem anderen. Bestes Beispiel ist aktuell Five Nights at Freddy’s, das von den Kritikern etwas abgestraft wurde, von den Zuschauern aber geliebt wird und einen Box Office Rekord nach dem anderen einfährt. In diesem Zug kommt immer wieder die Frage auf, mit was Take 2 Interactive oder Rockstar Games auf den derzeit erfolgreichen Zug aufspringen könnte?

Dazu geäußert hat sich Take Two CEO Strauss Zelnick, der zwar keine konkreten Ankündigungen machen kann, aber auch nicht abgeneigt ist, dass man GTA oder Red Dead Redemption eines Tages auf der großen Leinwand sehen wird. Im aktuellen Quartalsbericht sprach man von einer sehr selektiven Auswahl, die überhaupt für eine Filmumsetzung infrage kommen. Vorerst hat man BioShock und Borderlands auf den Weg gebracht, die von Netflix, Amazon & Co. produziert werden.

Filme sind keine Spiele und bringen ein hohes Risiko mit sich

Am Ende ist es auch immer ein finanzielles Risiko, da nicht jeder Film automatisch ein riesiger Hit wird und die Produktionskosten einen erdrücken können.

„Selbst in einem wirklich guten Szenario würden die Lizenzgebühren für viele unserer IPs nur einen Bruchteil davon ausmachen, nicht wirklich genug, um hier von Bedeutung zu sein. Und auch das müssen wir gegen das Risiko eines Scheiterns abwägen. Und die Zugriffsquoten im Filmgeschäft sind deutlich niedriger als im interaktiven Unterhaltungsgeschäft.“

Zelnick hat dazu auch eine ganz einfache Rechnung, wonach die Hit-Quote in der Unterhaltungs-Industrie bei 80 bis 90 Prozent liegt, während selbiges bei Filmstudios nur 3o Prozent beträgt. Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein von Take 2 Interactive lizenzierter Film scheitert, bei 70 Prozent liegen kann.

Mit dem Scheitern eines solchen Projekts geht zudem die Gefährdung der IP an sich einher, selbst wenn da GTA oder Red Dead Redemption drauf steht, zieht ein Misserfolg ein negatives Image nach sich. Die Messlatte für eine entsprechende Umsetzung ist dementsprechend also sehr hoch angesetzt.

Nach dem Super Mario Bros. Film steht mit Zelda zudem schon der nächste potenzielle Kino-Hit in den Startlöchern, den man in dieser Woche angekündigt hat.