It Takes Two über eine Million Mal verkauft

Der KoOp-Hit It Takes Two von Entwickler Hazelight ist schon jetzt ein Millionenseller, wie der Creator dahinter bestätigt. Durch den Friends Pass sind es also mindestens zwei Millionen Spieler, wenn nicht sogar mehr.

In einer Serie von Tweets bedankt sich Josef Fares bei den Fans, der mit It Takes Two beweist, dass die Nachfrage nach reinen KoOp-Games durchaus da ist, sofern sie gut gemacht sind. Er selbst hofft, dass man mehr Spiele wie It Takes Two sehen wird.

This shows that there definitely is players that also wants to play co op only games! Thank you everyone and I hope we see more game like this😘 https://t.co/s1k97ULrVi — Josef Fares (@josef_fares) April 23, 2021

Mit einzigartig abwechslungsreichem Gameplay, das sich nahtlos in die erzählte Geschichte einfügt, setzt It Takes Two neue Maßstäbe in Sachen Koop-Innovation und bietet den Spielern ein aufregendes Abenteuer, das sie entweder auf der Couch oder online mit einem Freund genießen können. Die Spieler begeben sich auf eine wilde Reise als Cody und May, ein zerstrittenes Paar, das lernen muss, zusammenzuarbeiten und Differenzen zu überwinden, um der fantastischen Welt zu entkommen, in der sie sich plötzlich befinden.

Hazelight arbeitet nach eigenen Worten bereits am nächsten Titel, der selbst It Takes Two noch einmal übertreffen soll.

Eindrücke aus It Takes Two, das schon jetzt als Game of the Year gilt, gibt es in unserem Review zum Spiel, das niemand verpassen sollte.