Januar-Sale: The Last of Us Part I endlich zum fairen Preis

Auch wenn der Januar noch lange nicht gestartet ist, greift Sony diesem schon vor und hat die Januar Angebote im PlayStation Store gestartet. Unter anderem fällt The Last of Us: Part I damit auf ein faires Preisniveau.

Bis zum 18. Januar sind viele spannende Deals im PlayStation Store verfügbar. Der digitale Sale umfasst dazu diverse Angebote weiterer Blockbuster-Spiele und PlayStation-Exklusivtitel wie Horizon, Spider-Man, FIFA 23 & mehr.

The Last of Us: Part I (unser Review) gibt es in dieser Sales-Aktion nun für 59.99 EUR und erreicht damit einen Preis, den sich viele zum Launch gewünscht hätte.

Eine kleine Auswahl aus dem Sale hat Sony hier zusammengestellt:

Zu den Top-Titeln der Januar-Angebote im PlayStation Store zählen:

The Last of Us: Part I Anstatt 79.99 € im Angebot für 59,99 €



Call of Duty Modern Warfare 2 Cross Gen-Bundle Anstatt 79.99 € im Angebot für 67,99 € (15% Rabatt)



EA Sports FIFA 23 Standard Edition PS5 – anstatt 79,99 € im Angebot für 39,99 € (50% Rabatt) PS4 – anstatt 69,99 € im Angebot für 34,99 € (50% Rabatt)



Elden Ring PS4 & PS5 Anstatt 69,99 € im Angebot für 49,99 € (30% Rabatt)



Horizon Forbidden West PS4 & PS5 – anstatt 79,99 € im Angebot für 49,99 € (38% Rabatt) PS4 – anstatt 69,99 € im Angebot für 39,99 € (43% Rabatt)



Viele weitere Highlights der Angebotsaktion sind im PlayStation Store und auf dem PlayStation.Blog zu finden.