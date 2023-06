Lies of P x Wo Long Crossover & erster Meilenstein schon vor dem Release

Entwickler Neowiz hat gerade erst die Demo zu Lies of P veröffentlicht, da kann man schon einen ersten Meilenstein verkünden. Zudem wurde ein erster Crossover zusammen mit Wo Long: Fallen Dynasty bestätigt.

Die Demo zu Lies of P, die weiterhin im PlayStation Store erhältlich ist, hat in den ersten drei Tagen über 1 Million Downloads erreicht und kommt zudem sehr gut bei den Spielern an. In der Resonanz erhielt die Demo auf Xbox eine Bewertung von 4,3/5 und gehörte zu den 100 meistgespielten Spielen auf Steam weltweit. Lies of P erreichte zudem 170.000 Spitzenzuschauer auf Twitch und gehört derzeit zu den Top 10 der vorbestellten PlayStation-Titel.

„Das Lies of P-Team hat hart daran gearbeitet, ein Demo-Erlebnis zu liefern, die euren Erwartungen entspricht, und es ist erfreulich, die positive Resonanz zu sehen! Wir freuen uns auf weiteres Feedback, wenn ihr die Demo noch einmal durchspielt. Macht so weiter, denn wir werden am 19. September das bestmögliche Lies of P-Erlebnis veröffentlichen.“ Project Director, Jiwon Choi

Die Lies of P Demo bietet Spielern frühen Zugang zu den ersten beiden Kapitel, einschließlich herausfordernder Bossbegegnungen, Einführungen in Schlüsselcharaktere und einzigartiger Gebiete zum Erkunden. Zudem bekommt man einen Eindruck von dem souls-like Gameplay.

Lies of P x Wo Long: Fallen Dynasty Collaboration

Zusammen mit Neowiz hat Koei Tecmo die erste Lies of P x Wo Long: Fallen Dynasty Collaboration angekündigt.

Wann diese in den jeweiligen Spielen verfügbar sein wird, verrät man jedoch noch nicht. Details dazu möchte man erst noch veröffentlichen.

Wo Long: Fallen Dynasty ist seit einigen Wochen erhältlich, während Lies of P am 19. September folgt.