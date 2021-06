Life is Strange: True Colors – Release & Alex‘ Kräfte & Konsequenzen vorgestellt

Neben der Life is Strange Remastered Collection gibt es heute auch einen Blick auf Life is Strange: True Colors, dem neuesten Ableger der erfolgreichen Serie von Square Enix. Mit einem neuen Trailer stellt man erstmals die Kräfte der Protagonistin Alex vor.

Alex wird von dem aufstrebendem Talent Erika Mori zum Leben erweckt, eine junge Frau, die ihren „Fluch“ lange unterdrückt hat: die psychische Kraft der Empathie, eine übernatürliche Fähigkeit, die es ihr ermöglicht, Erfahrungen und Emotionen anderer zu spüren, zu absorbieren und zu beeinflussen. Diese sieht sie als leuchtende, farbige Auren.

Neben Alex wird man viele weitere Charaktere in Haven Springs treffen, darunter auch bekannte Gesichter wie Steph aus dem original Life is Strange. Mit dabei ist außerdem Gabe Chen, der große Bruder von Alex, sowie Ryan, ein Park Ranger, der in der Kleinstadt Haven Springs in Colorado geboren und aufgewachsen ist.

Alle Charaktere beeindrucken in Life is Strange: True Colors mit einer neuen Performance-Capture-Technologie, die auch in der Remastered Collection zum Einsatz kommt.

Ein mysteriöser Unfall

Als ihr Bruder bei einem mysteriösem Unfall stirbt, muss Alex ihre zunächst flüchtigen Kräfte nutzen, um die Wahrheit herauzufinden und die dunklen Geheimnisse dieser Kleinstadt aufzudecken. Die Reise, Kraft und Zukunft von Alex Chen liegen dazu vollständig unter der Hand des Spielers.

Die psychische Kraft der Empathie beeinflusst dabei jede Interaktion und Beziehung, die Alex im Spiel hat. Ihr könnt diese nutzen, um die Geheimnisse von Haven Springs, die verborgenen Facetten von Alex‘ Vergangenheit und die Zukunft ihrer Reise zu enthüllen, oder auch um ein Zuhause zu finden.

Life is Strange: True Colors erscheint am 10. September 2021, auch als Bonus Edition inkl. dem Remaster der original Life is Strange-Spiele.