Marvel Games sollen riesigen Push erhalten, doch die Erfolge zeigen das Gegenteil

Es klingt schon fast danach, als möchte man die Marvel-Spiele unbedingt zu einem Erfolg zwingen und plant hierfür einen riesigen Push. Marvel’s Iron Man und Black Panther sollen hier der Auftakt einer neuen Initiative sein, dabei haben insbesondere die Marvel-Spiele in jüngster Zeit eine eher schlechte Bilanz.

Was auf der großen Kinoleinwand mit einem Überangebot funktioniert hat, will bei Videospielen bisher nicht so recht zünden, dem sich Marvel „schmerzhaft bewusst“ sei. Die Spiele haben laut einem Insider nicht die Erfolge gebracht, die man sich dafür erhofft hat, ausgenommen Marvel’s Spider-Man von Insomniac Games, das hier mit Millionenverkäufen heraussticht.

Fokus auf Marvel’s Games-Division

Intern soll daher ein größerer Fokus auf die Games-Division gelegt werden, beginnend mit Marvel’s Black Panther und Marvel’s Iron Man von EA.

Die Comic Book Insider schreiben:

Neben Marvel’s Black Panther und Marvel’s Iron Man befindet sich zusätzlich bei Skydance New Media ein Black Panther and Captain America-Spiel in Arbeit, während Insomniac Games als nächstes Marvel’s Wolverine produziert. Zuvor erscheint in diesem Oktober Marvel’s Spider-Man 2, das wie sein Vorgänger vermutlich ein riesiger Erfolg wird.

Die meisten Marvel-Spiele sind ein Fehlschlag

Dass die meisten Marvel-Spiele bisher ein Misserfolg sind und teilweise nicht einmal die Produktionskosten eingespielt haben, könnte der Auslöser für diese Initiative sein. Schließlich kratzt dies irgendwo auch am Ruf von Marvel und letztendlich am Geldbeutel von Inhaber Disney. Hier gibt es eine interessante Auflistung, welche die jüngsten Fehlschläge aufzählt:

Marvel’s Guardians of the Galaxy (gefloppt)

Marvel’s Midnight Suns (gefloppt)

Marvel Future Revolution (eingestellt)

Marvel Heroes Omega (eingestellt)

Marvel Avengers Academy (eingestellt)

Marvel Realm of Champions (eingestellt)

Marvel Ultimate Alliance 1 + 2 (eingestellt)

Bisher hat es also nur Insomniac Games geschafft, ein Marvel-Spiel zu einem riesigen Erfolg zu machen, obwohl an den anderen Studios ebenfalls teils namhafte Studios beteiligt waren. Das Potenzial scheint also durchaus vorhanden zu sein.