Microsoft verdoppelt Investitionen in Spiele-Entwicklung nach Activision-Übernahme

Nach der Übernahme von Activision / Blizzard verfügt Microsoft über 50 wertvolle Marken . Was man daraus macht, wird man in den kommenden Jahren sehen.

„Das stimmt, aber wir freuen uns riesig darüber. Für uns gibt es einige Dinge, die uns als Unternehmen nachhaltig begleiten. Gaming ist eines davon, oder? Wenn ich an Microsoft denke, denke ich vielleicht an Entwicklertools, proprietäre Software und Spiele. Das sind drei Dinge, die wir von Anfang an getan haben. Daher ist Gaming für uns der einzige Bereich, von dem wir glauben, dass wir einen echten Beitrag auf den Verbrauchermärkten leisten können.“

In erster Linie freut man sich aber, dass dieser nicht ganz so leichte Prozess der Übernahme abgeschlossen ist, nun ist die Nachhaltigkeit an der Reihe.

