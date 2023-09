Mortal Kombat 1 – Story komplett geleakt & nur recycelt?

Damit dürfte es spannend werden, ob die Netherrealm Studios mit Mortal Kombat 1 den Neuanfang hinbekommen, den man suggeriert. Bereits die Beta-Phase warf so einige Fragen auf und präsentierte oftmals mehr von dem, was man schon kennt, mit kleineren Ergänzungen.

„Oh, um Himmels willen, wenn sie erst einmal ausgelassen in die alternative Zeitleiste gehen, kehren sie nie mehr zurück, oder? Das war die Handlung des letzten Spiels!!! All diese Multiversum-Geschichten, die jetzt in Filmen, Shows, Spielen usw. vorkommen, sind wirklich Sch…..“ Ich habe sie so verdammt satt.“

Es stellt sich heraus, dass es sich lediglich um einen Film handelt, für den Johnny Cage einige Ideen vorschlägt, an denen der Regisseur jedoch nicht interessiert ist. Cage befürchtet daher, damit in die Bedeutungslosigkeit in seiner Karriere abzurutschen. Im Laufe der Story erhalten nahezu alle Charaktere einen Auftritt, die wir hier nicht weiter ausführen.

What do you think?