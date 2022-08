NBA 2K23 – Mit MyNBA mehr NBA-Geschichten schreiben

Hierzu steht einem in NBA 2K23 eine Zeitmaschine zur Seite, mit der man einen MyNBA-Spielstand an einem bestimmten Punkt der NBA Geschichte, Ära genannt, starten kann. Dies kann sowohl alleine als auch mit einem Freund passieren, wobei man immer die Wahl hat, ob man Schlüsselmomente neu erleben oder umschreiben will.

„Dies ist ein Erfolgsjahr bei MyNBA und unser Team freut sich unglaublich darauf, dass die Fans dieses Spielmodus die Änderungen erkunden können, an denen wir seit über einem Jahrzehnt gefeilt haben“, so Erick Boenisch, VP of NBA Development bei 2K und Visual Concepts. „MyNBA-Äras nimmt die tiefgehenden Erlebnisse von MyNBA der vergangenen Jahre und transportiert sie in die legendärsten Phasen der NBA, damit die Spieler endlose ‚Was wäre wenn‘-Szenarien auf unglaublich authentische Art erkunden können.“

