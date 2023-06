Persona 5 Tactica & Persona 3 Reload durch Trailer geleakt

Persona 5 Tactica ist der zweite Titel, der sich aktuell in Produktion befindet und in diesem November erscheint. Wie der Name schon vermutet lässt, steht dahinter ein Taktik-Game, das an das Grid-Combat-System von XCOM erinnert und den Artstyle der Persona-Serie nutzt. Damit verfolgt man einen frischen Ansatz innerhalb der Serie, den die Fans hoffentlich auch annehmen.

Atlus messed up. They revealed Persona 3 Remake too early on their instagram pic.twitter.com/xycj3wZZ5d

Die offizielle Ankündigung von Persona 3 Reload ist für den Xbox Showcase am Sonntag geplant, während man einen Release gegen Anfang 2024 in Aussicht stellt. Den geleakten Trailer haben wir hier angehängt.

In den vergangenen Tagen wurden immer wieder neue Persona-Spiele diskutiert, die kurz vor der Ankündigung stehen. Ein Leak von Atlus selbst nimmt diese jetzt vorweg. Mit Persona 5 Tactica und Persona 3 Reload befinden sich gleich zwei neue Ableger in Arbeit.

