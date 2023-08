PlayStation VR2 findet deutlich mehr Anklang bei den Spielern

Eine besondere Erwähnung, die ebenfalls unter Komfort fällt, ist, dass die PS VR2 einen individuellen Spielbereich zulässt, der sich der persönlichen Wohnsituation anpasst. In Japan ist es zum Beispiel so, dass Spieler oftmals nur begrenzten Wohnraum zur Verfügung haben, weshalb das Spielen im Sitzen dort bevorzugt und von der PS VR2 berücksichtigt wird.

In einem kürzlich veröffentlichten Dokument namens ‚A Review of PlayStation 5 Development‚ via 4Gamer , das den japanischen Markt beleuchtet, schlüsselt Kensei Akiyama, General Manager of Sony Interactive Entertainment Tokyo – Global Developer Technology Department, verschiedene Erfahrungen der PS5 auf, einschließlich PlayStation VR2.

Auch wenn VR weiterhin ein Nischenmarkt bleibt, wird inzwischen deutlich, dass die Technologie weiter an Fahrt aufnimmt und immer mehr und länger genutzt wird. Zu diesem Ergebnis kommt Sony in einer aktuellen Auswertung von PlayStation VR2, die hierfür bestimmte Faktoren ausmachen.

