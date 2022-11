PlayStation VR2 hat Potenzial – doch Sony muss sich mehr Mühe geben

Die PS VR2 steht quasi vor der Tür und Sony hat die letzten Details zu seinem VR-Headset-Nachfolger preisgegeben. Und Preis ist ein gutes Stichwort, denn mit 599,99 Euro ohne Ladestation oder Spiel ist die PlayStation VR2 sogar teurer als die PS5 – die ihr selbstverständlich ebenfalls besitzen müsst.

Dennoch nimmt mir Sony die ein oder andere Sorge, die ich noch zuvor hatte. Ich glaube weiterhin nicht daran, dass die PlayStation VR2 ein Durchbruch werden wird, aber wenn sich Sony etwas mehr Mühe gibt, hat die Virtual-Reality-Offensive vielleicht eine Chance.

PlayStation VR2 und ihre Spiele: Abwechslung geboten

Während zuvor mit Spielen wie Horizon Call of the Mountain etwas die Werbetrommel gerührt wurde, aber nur sehr leise, kaum hörbar, präsentiert Sony jetzt elf Spiele für die PS VR2, die der PlayStation-Brille ein erfolgreiches Verkaufsjahr 2023 sichern sollen. Und tatsächlich klingt das ein oder andere Spiele auf der Liste vielversprechend.

PlayStation VR2 mit Horizon Call of the Mountain im Bundle. (Bildquelle: Sony)

Mit The Dark Pictures: Switchback VR kommt ein erneuter Rollercoaster-Shooter von Supermassive Games, die bereits mit ihrem Until-Dawn-Spin-off für VR für ein unterhaltsames Horror-Abenteuer sorgten. Crossfire: Sierra Squad kommt ein blitzschneller Ego-Shooter, indem ihr mitten in einem Krieg um eine geheime Biowaffe kämpft; es soll die innovativen Features der PS VR2 nutzen.

Aber auch beliebte und bekannte Games wie Hello Neighbor, Cities: VR oder Jurassic World kommen für die neue PlayStation-Brille raus. Die bereits erschienen Spiele profitieren von den neuen Vorteilen der PS VR2, wie die SSD oder 3D-Audio, aber auch von den Controller-Innovationen, wie das haptische Feedback oder adaptive Trigger.

Sicher, wir reden hier nicht von System-Sellern wie Half Life: Alyx, aber es ist eine gute Auswahl an unterschiedlichen Spielen. Sony darf bloß nicht faul werden, sondern schnellstmöglich qualitativen Nachschub liefern.

PS VR2: Spiele-Upgrade kostet nichts – aber ist das immer so?

Es ist natürlich schade, dass es derzeit noch eine recht überschaubare Auswahl gänzlich neuer Titel gibt und den Großteil der Spiele ausmachen, die bereits auf der ersten Sony-Brille erschienen sind. Doch das Gute ist: Manche VR-Games erhalten ein kostenloses Upgrade auf die PlayStation-VR2-Version. Das wurde für die Spiele Pistol Whip VR, Zenith: The Last City angekündigt, für After the Wall ist es auch wahrscheinlich. Wenn ihr also diese Spiel bereits besitzt, könnt ihr sie gratis upgraden, wenn die PlayStation VR2 erschienen ist.

Um den Leuten den Kauf des neuen VR-Headsets schmackhafter zu machen, sollte Sony unbedingt hier ansetzen und weiteren Spielen – im besten Fall allen – ein Gratis-Upgrade ermöglichen. Es ist zwar größtenteils die Aufgabe der jeweiligen Entwicklerstudios, die Spiele für die PS VR2 zu optimieren, doch Sony könnte eben diese Entwickler mit Boni oder ähnlichen Methoden hierzu motivieren.

Die PlayStation VR2 wird es nicht einfach haben. Das habe ich bereits in einem vorherigen Artikel näher beleuchtet und auch Kollege Mark ist in seinem Artikel auf die vielen Baustellen aktuell eingegangen. Aber die neue Brille hat Potenzial – so viel ist sicher.

Erscheinen soll die PlayStation VR2 am 23. Februar 2023.