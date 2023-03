PS VR2: Enttäuschender Launch überstanden, jetzt kann es losgehen

Der Launch von PlayStation VR2 war in der Summe ja ziemlich enttäuschend. Gerade einmal ein oder zwei Spiele vom Launch Line-Up können längerfristig begeistern – und das ist leider nicht der eigentliche Vorzeigetitel Horizon Call of the Mountain. Zurückblickend gefragt: Gab es eigentlich groß Werbung für den PS VR2 Launch? Das augenscheinliche Desinteresse von Sony selbst war jedenfalls nicht gerade beruhigend. Blickt man ab jetzt allerdings nach vorne, kann es endlich losgehen!

Zugegeben, mich persönlich hat es in den letzten Tagen immer mal wieder zu Gran Turismo 7 gezogen, das in VR wirklich Spaß macht, erst recht, wenn man die Gelegenheit hat, mit Lenkrad und in einem Racing-Seat zu spielen. Immersion pur! Horizon Call of the Mountain war hingegen zwar hübsch anzusehen, spielerisch aber eine absolute Nullnummer, die der großen Vorlage keinesfalls gerecht wurde, wie auch in unserem Review zum Spiel ausführlich dargelegt. Vom restlichen Line-Up ganz zu schweigen, das man großzügig unter “oftmals lieblosen” Ports verbuchen kann, die wiederum der Hardware nicht gerecht werden.

Gran Turismo 7 mit PS VR2

PlayStation VR2 kann endlich durchstarten

Optimismus ist dennoch und immer noch vorhanden, denn ab dieser Woche kann man sich regelmäßig nicht nur auf neue PlayStation VR2-Spiele freuen, diese klingen auch äußerst vielversprechend und dürften das Potenzial des Headset endlich nutzen.

Los ging es eigentlich schon vor wenigen Tagen mit dem Story-Adventure Before Yours Eyes von Goodbye World Games, das vollständig mittels der Eye-Tracking-Technologie gespielt wird. Ähnlich innovativ kommt in dieser Woche The Dark Pictures: Switchback VR hinzu, das als erstes Spiel überhaupt und vollständig um PS VR2 herum entwickelt wurde. Der geistige Vorgänger Until Dawn: Rush of Blood (unser Review) gilt bis heute als einer der besten Spiele für das original PS VR, dem The Dark Pictures: Switchback VR sicherlich in Nichts nachstehen wird.

The Dark Pictures: Switchback VR erscheint am 16. März

Blutig geht es in der nächsten Woche mit The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 1 & 2 weiter, das jetzt zwar nicht gänzlich neu ist, aber die Entwickler haben sich immerhin Gedanken darüber gemacht, wie man das Zombie-Gemetzel sinnvoll auf die PS VR2 bringen kann. Bis dahin galt The Walking Dead: Saints & Sinners aber auch so schon als einer der VR-Vorzeigetitel.

Ende März kann man sich auf The Last Worker freuen, ein immersives, narratives Adventure von Wired Games, das von seinem Konzept her ziemlich spannend für VR klingt. Weiter geht es mit Creed: Rise to Glory, das ebenfalls als Port vom original PS VR-Headset kommt, damals aber schon überzeugen konnte. Hierfür wurden zahlreiche Anpassungen an das PS VR2-Headset vorgenommen, einschließlich Haptik, 3D Audio und HDR.

Damit erscheint fortan im wöchentlichen Takt mindestens ein neuer PS VR2 Titel, der seinem Namen auch gerecht wird. Das restliche Jahr sieht im Schnelldurchlauf nicht weniger vielversprechend aus und wird von Titel wie Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, Firewall Ultra, The Foglands, Journey to Foundation, Synapse von nDreams, Humanity und Green Hell begleitet. Alle Titel werden direkt für VR entwickelt.

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

Sollten es Sony und die Third-Party Entwickler schaffen, diesen Strom an Spielen nun stetig beizubehalten, könnte sich PlayStation VR2 tatsächlich beweisen. Dass Sony bislang selbst wenig dafür tut und keine eigenen Spiele mehr ankündigt hat, ist natürlich etwas schade und führt hoffentlich nicht dazu, dass die PlayStation VR2 über ihr eigenes Potenzial stolpert, in dem es einfach nicht genutzt wird.