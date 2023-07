PS5 im Spider-Man 2 Limited Edition Design & DualSense Controller angekündigt

Die Hardware wird bereits am 01. September verfügbar sein, während sich das Spiel aus dem Bundle zum Release am 20. Oktober einlösen lässt.

„Das Design wurde von dem Symbionten im Spiel inspiriert, der die Konsole und den Controller übernimmt, aber man kann immer noch etwas von dem zugrunde liegenden Rot unter den Ranken sehen. Dies stellt die verschiedenen Arten dar, wie Spieler die Symbiontenübernahme in Marvel’s Spider-Man 2 erleben werden. Es ist ein ständiges Hin und Her um die Vorherrschaft, sei es intern oder extern, und das Ergebnis ist ungewiss. Wir sind uns der Bedeutung des Symbionten bewusst und hoffen, dass Spieler die Inspiration hinter diesem atemberaubenden Design spüren können, während sie Marvel’s Spider-Man 2 spielen“

Dazu plant man eine Limited Edition Bundle , einen passenden DualSense Controller, sowie passende PS5 Cover im Spider-Man 2 Look. Damit möchte man den Look und das Gefühl des Spiels einfangen, in man insbesondere den Symbionten und seine Fähigkeit zur Transformation und Macht in das Design einfließen ließ.

