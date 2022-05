PS5 & Xbox Series Engpässe könnten sich zu Weihnachten entspannen

Auch wenn die Krise im Halbleitermarkt nach wie vor ein großes Problem darstellt, glaubt Turtle Beach, dass sich die Situation im Konsolen-Markt zu Weihnachten entspannen wird. Sony und Microsoft haben sich inzwischen auf die Lieferschwierigkeiten eingestellt und dementsprechend vorausgeplant.

So jedenfalls die Einschätzung von Turtle Beach CEO und Chairman, Juergen Stark, der in der aktuellen Quartalsbilanz von progressiven Einblicken spricht, die nicht nur die eigenen Produkte betreffen, sondern die Branche insgesamt.

Gegenüber den Investoren sagte Stark:

„Wir gehen davon aus, dass die Lieferengpässe bis Weihnachten deutlich nachlassen werden. Nicht, dass wir nicht erwarten, dass die Lieferzeiten stark sinken oder so etwas, sondern dass die erwartete Reduzierung, Verbesserung und Performance des Angebots auf Xbox und PlayStation hauptsächlich auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass wir uns alle jetzt in diesem Umfeld befinden, weit über ein Jahr.“

Branche stellt sich auf Umstände ein

War man 2020 noch überrascht von den Lieferengpässen, wurden seitdem erhebliche Anstrengungen unternommen und Vorausplanungen getätigt, die die Verfügbarkeit der Produkte verbessern sollten. Eine Garantie dafür gibt es natürlich nicht.

„Unsere Vorlaufzeiten für die Bestellung von Halbleitern, all das, sie sind verrückt hoch, aber sie behindern unsere Versorgung nicht mehr, weil wir uns daran gewöhnt haben. Wir geben die Bestellungen rechtzeitig auf und gehen davon aus, dass Microsoft und Sony dasselbe tun werden. Und sobald dies in Kraft tritt, sollten die Engpässe nachlassen. Wir können es natürlich nicht mit Sicherheit vorhersagen, aber das nehmen wir sicherlich in den Zahlen an, und ich denke, das ist eine vernünftige Annahme.“

Bis sich die weltweite Situation insgesamt entspannen wird, damit rechnen Zulieferer wie AMD oder Intel jedoch nicht vor 2024. Die PS5 und Xbox Series X wird man also auch weiterhin nicht in Massen in den Läden stehen sehen.

Bis dahin bleibt einem nur, auf die gelegentlichen Drops zu hoffen, um eine Ps5 zu ergattern. Alternativ versteigern wir aktuell auch wieder ein komplettes Bundle für den guten Zweck.