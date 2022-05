Wir versteigern ein weiteres PS5 Bundle für den guten Zweck

Nach unserer erfolgreichen Versteigerung einer PS5 im vergangenen Dezember, legen wir die Aktion mit einem weiteren Bundle neu auf. Erneut geht der Erlös daraus an die von uns unterstützten Tierschutzvereine.

Das Bundle umfasst diesmal eine PS5 Disc Edition, plus die beiden Spiele Horizon Forbidden West und Gran Turismo 7 auf Disc. Gegenwert: 660 EUR. Natürlich alles neu, versiegelt und mit Originalrechnung und Garantieanspruch im Falle des Falles.

Der Erlös aus der Versteigerung geht je nachdem wieder an den Tierschutzverein NineLivesGreece oder Look Tierschutzverein, wo wir wissen, dass es dort ankommt, wo es gebraucht wird. Eingesetzt werden die Spenden für Kastrationsprogramme von Streunern, Erst- und Notversorgung, tägliche Fütterungsrouten, aber auch die Vermittlung in sichere Pflegstellen oder Forver-Homes als bestmögliches Ziel. Mehr Infos über die Arbeit der beiden Vereine finden sich auf deren Homepages, sowie auch auf Facebook und Twitter.

PS5 Versteigerung

An PS5 Versteigerung teilnehmen

Wer es inzwischen aufgegeben hat, eine PS5 auf dem regulären Wege zu bekommen, hier ist eine sichere Gelegenheit. Euer Vorteil: kein stressiges hinterher gerenne nach einer PS5 und dabei noch was Gutes tun!

Die Gebote können diesmal bis zum 15. Mai 2022 / 12 Uhr wieder über unser Kontaktformular eingesendet werden. Das PS5 Bundle wird bei erfolgreichem Gebot umgehend versendet. Optional wäre eine persönliche Abholung in Berlin möglich. Spaßgebote werden ignoriert, ebenso erwarten wir, dass derjenige, der den Zuschlag erhält, sich dann auch daran hält. Der erfolgreiche Bieter wird anschließend von uns über die angegebene E-Mail-Adresse (bitte auf Richtigkeit achten) kontaktiert.

Ob euer Gebot erfolgreich registriert wurde, seht im Anschluss folgend. Fröhliches mitbieten!