Sony kündigt nächste State of Play Show an

Sony wird in diesem Oktober noch einen weiteren State of Play ausstrahlen, ohne jedoch zu verraten, welcher oder welche Titel diesmal im Mittelpunkt stehen.

Bisher war es so, dass man während des State of Play meist einen großen Titel und kleinere Indies präsentiert hat. Diesmal muss man sich wohl überraschen lassen, zumal derzeit auch kein größerer Release von Sony selbst ansteht, wie zuletzt Returnal oder ähnliches.

Es geht im Third-Parties, also vermutlich die kommenden Spiele des Weihnachtsgeschäft, wo ja noch so einiges ansteht, darunter Call of Duty Vanguard, Jurassic World Evolution 2, Battlefield 2042, Sherlock Homes oder die GTA Trilogy, dessen Release man erst heute verkündet hat.

Auf dem PlayStation Blog schreibt man dazu jedenfalls:

„Dieses Mal konzentrieren wir uns auf Ankündigungen und Updates für kommende Veröffentlichungen von Third-Parties für PS5 und PS4. Die Show soll ungefähr 20 Minuten dauern und wird neue Einblicke in zuvor angekündigte Spiele sowie einige Enthüllungen unserer Partner auf der ganzen Welt bieten.“

Der State of Play findet am 27. Oktober um 23 Uhr unserer Zeit statt und kann wie üblich auf Youtube, Twitch und hier bei uns verfolgt werden.

Alle Details und Ankündigungen von der Show gibt es dann im Anschluss hier bei uns!