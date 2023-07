Square Enix kündigt starke Zusammenarbeit mit Xbox an

„Das gesamte Xbox-Team ist gespannt, wie unsere neuesten Warriors of Light die vollen Möglichkeiten der Xbox Series X und Series S nutzen werden, um bei der Rettung von Eorzea zu helfen. Und ich freue mich, mit ihnen, Yoshida-san, und ihren Studios zusammenzuarbeiten, während man dieses unglaubliche Franchise auf globale Plattformen bringt, um mehr Spielern die Möglichkeit zu geben, sich zu vernetzen und gemeinsam die Freude am Spielen zu erleben.“

„Was ich an Naoki Yoshida und seinem Team wirklich schätze, ist, dass sie den Spieler in den Mittelpunkt ihres Handelns stellen“, so Spencer. „Es könnte nicht offensichtlicher sein, als sich heute ihre Präsentation anzuschauen. Bei Xbox teilen wir eine sehr ähnliche Einstellung, wenn es um unsere Spieler geht. Und wir sind wirklich inspiriert davon, wie Sie Final Fantasy 14 zu einem weltweiten Erfolg gemacht haben, daher möchten wir die Xbox-Community und ihre Warriors of Light auf eine sichere und ansprechende Weise zusammenbringen.

Dass Square Enix als traditioneller PlayStation-Publisher vor der Übernahme durch Sony stehen könnte, dürfte sich mit der jüngsten Ankündigung wohl erledigt haben. Die Final Fantasy-Machern kündigten auf dem Fan Fest in Las Vegas eine stärkere Zusammenarbeit mit Xbox an, die mit dem Release von Final Fantasy XIV auf Xbox Series X|S beginnt.

