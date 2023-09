Starfield nun auch unter PC-Spielern nicht mehr der Must-Have Titel

„Wenn man Spiel so gestaltet, dass es aus Zellen innerhalb von Zellen besteht und darüber hinaus alles darin durch Ladebildschirme aufteilt, unterbindet das den Spielfluss und die Immersion ziemlich effektiv. Städte und prozedurale Sandkästen, die bei der Landung auf Planeten entstehen, sollten für den Spieler zumindest dynamisch und nahtlos zu erkunden sein. Es ist mühsam, dass man zu jeder Zeit nur eine begrenzte Anzahl von Sandboxen zum Spielen zur Verfügung hat und dennoch einen Ladebildschirm für jeden Store, jedes Büro, jede Luke, jede Gasse, jede Höhle, jedes Schiff und was auch immer es gibt, braucht.“

„Dieses Spiel ist so ein Glücksfall, dass ich nicht sicher bin, was ich davon halten soll. Teilweise genieße ich es und manchmal fühle ich mich gelangweilt und desinteressiert. Die Grafik ist in Ordnung, aber das Gameplay fühlt sich alt an und ich überspringe Gespräche. Der Erkundungsteil des Spiels fehlt. Es ist ein Weltraumspiel, bei dem ich nicht im Weltraum zu reisen scheine. Ich verwende das Kartenmenü, um in einem einzigen Ladebildschirm Lichtjahre weit weg zu springen. Ich starte und lande nicht, ich erscheine und verschwinde einfach.“

Inzwischen hat Starfield die „very positive“ Bewertung auf Steam verloren und pendelt sich bei 7/10 Punkten ein, da wo man das Spiel realistisch gesehen am Ende wohl sieht. Dies heißt, dass weniger als 80 Prozent Starfield diese Top-Wertung geben würden. Verglichen mit Skyrim oder Fallout 4 schneidet Starfield inzwischen also schlechter ab.

