Starfield – User zerreißen das Spiel auf Metacritic

Ist Starfield damit nun ein Jahrhundertspiel, das man bei Bethesda und Microsoft in einem Long-Run wie Skyrim sieht oder verpassen PS5-Spieler hier absolut rein gar nichts, die ohne die Übernahme von Bethesda wohl ebenfalls in den Genuss von Starfield gekommen wären?

„Ehrlich gesagt, es mangelt an Hingabe, die schreckliche KI, DIE PLANETEN sind Hintergrundbilder, jedes Mal, wenn man auf einem Planeten ankommt, generiert es immer meinen Schlafanzug, auf jedem Planeten ist es immer das Gleiche, eine Höhle und eine Mission, die von der KI generiert werden, eine KI, die immer dem gleichen Muster folgt, nur dass sich die Biome des Planeten teilweise ändern. Es sind immer die gleichen Ereignisse, mit minimalen Änderungen, sie fühlen sich nicht lebendig an, eine veraltete Grafik-Engine fühlt sich seelenlos an, was keinen Wunsch weckt, weiterzuspielen. An manchen Stellen eine langweilige Geschichte. Übrigens bin ich kein Starfield-Hasser. Ich wollte wirklich, dass es gut wird. Dazu viele Ladebildschirme, schlecht gemachte Dialoge und eine miserable Lippensynchronisation.“

„Hier mangelt es grundsätzlich an Kreativität und Risikobereitschaft. Das Spiel ist enttäuschend, nicht weil es seine Vision nicht verwirklichen kann, sondern weil die Vision von vornherein so dürftig ist. Technisch gesehen gibt es nirgendwo eine Weltraumforschung, sondern eine endlose Aneinanderreihung von Ad-nauseum-Ladebildschirmen und Abrufquests. Bethesda hat ein Problem, wo sind die Talente? Wo sind die Visionäre und Innovatoren?“

„Derzeit sind 16 Stunden im Spiel vergangen und es ist eines der besten Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe. Die meiste Zeit verbringe ich damit, mich auf Planeten umzusehen, sie zu erkunden und die atemberaubende Grafik zu genießen. Es ist nicht so schwer, sich an die 30 fps zu gewöhnen, da ich meistens auf dem PC mit 240 Hz spiele, aber man gewöhnt sich schnell daran, ohne dass es unangenehm oder störend wirkt.“

Seit gut einer Woche ist Starfield für Xbox Series X|S und den PC erhältlich, das bislang mit viel Lob in den Reviews und Kritiken überschüttet wurde. Gleichzeitig dringt aber auch immer mehr Kritik an Starfield durch, die sich aktuell auf Metacritic vollständig entlädt. Dort wird das Sci-Fi Adventure von Bethesda regelrecht zerrissen.

What do you think?