The Crew Motorfest – Karte erfordert eine Stunde zum Umrunden

In rund zwei Wochen erscheint The Crew Motorfest und damit der neueste Eintrag in der Premium-Rennserie von Ubisoft. Das markanteste Merkmal dürfte der neue Schauplatz O’ahu sein, mit dem man das Festland der USA erstmals verlässt.

Dass die Karte in The Crew Motorfest diesmal kleiner ausfallen wird, ist hinlänglich bekannt. Schließlich ist O’ahu auch in der realen Welt deutlich kleiner als die gesamte USA. Spieler werden dennoch genug zu tun haben, um hier alle Ecken zu erkunden, da man auf eine deutlich dichter besiedelte Karte trifft, einschließlich bewohnter Dörfer und Städte, Strände, offen Gelände oder Bergregionen.

So lange braucht man zum Überqueren

Doch wie groß ist die Karte im Vergleich zu The Crew 1 & 2? Das konnte man in der kürzlichen Closed-Beta-Phase herausfinden, in der die gesamte Karte zur Verfügung stand. Nahm man hier einen direkten Weg von der Ost- zur Westküste, brauchte man dafür ungefähr 25 Minuten. Die Karte der USA zuvor nahm für die gleiche Challenge mehr als eine Stunde ein.

Das Praktische an einer Insel ist aber, dass man sie nahezu perfekt umrunden kann und währenddessen in The Crew Motorfest die schönsten Eindrücke überhaupt erhält. Wer sich die Mühe später machen möchte, sollte für diese Tour rund eine Stunde einplanen, abhängig von Fahrzeug / Performance usw. Für das richtige Feeling empfiehlt man außerdem ein Oldtimer-Modell unter den Fahrzeugen und natürlich das anständige Fahren über die Straßen, anstatt über Stock und Stein.

The Crew Motorfest Karte von O’ahu

Eine 1:1 Nachbildung von O’ahu wird man in The Crew Motorfest leider nicht vorfinden, wie Stéphane Beley, Senior Creative Director von The Crew Motorfest ergänzt. Vielmehr ging es darum, die Essenz der Insel und deren Kultur einzufangen.

„Es ist keine 1:1 Nachbildung, aber wir haben entschieden, alle Main-Spots von Hawaii aufzugreifen und zu mischen. Man wird die Form der hawaiianischen Insel O’ahu haben, aber mit der Essenz davon. Bevorzugt man eine höhere Dichte an Aktivitäten und Biomen, ist einfacher von einem zum anderen zu wechseln, und man feststellen, dass es alle 30 Sekunden etwas zu tun gibt und man mit seinen Freunden dort Spaß haben kann.“

Weitere Eindrücke zu The Crew Motorfest gibt es ergänzend in unserer aktuellen Gameplay-Preview.