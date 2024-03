The Last of Us: Part II wird der nächste PC-Port – Gerücht

Naughty Dogs The Last of Us: Part II wird der nächste PC-Port von Sony, wie aktuelle Gerüchte besagen. Die Ankündigung soll in den nächsten Wochen stattfinden.

Sony hat erst vor wenigen Wochen ihre PC-Strategie untermauert, die immer mehr PlayStation- und First-Party-Spiele auf den PC bringen wollen. Ein aktuelles Beispiel ist Ghost of Tsushima, das im Mai erscheint. Danach folgt offenbar der Naughty Dog Blockbuster The Last of Us: Part II, der erst im Januar als Remastered-Version für PS5 erschienen ist. Unser Review zum Spiel gibt es hier.

Das behauptet der X-User Silknigth, der in jüngster Zeit recht aktiv mit solchen Informationen ist. Unter anderem hatte dieser gut eine Woche vorher die Ankündigung von Ghost of Tsushima für den PC korrekt vorausgesagt, noch bevor andere Industriegrößen davon berichtet haben. Gleiches gilt für die ersten Xbox-Spiele auf PS5, die ebenfalls eine Woche vor der Ankündigung von ihm korrekt benannt wurden.

Im Fall von The Last of Us: Part II erwartet er die Ankündigung im April, der eigentliche Release soll allerdings länger als üblich auf sich warten lassen.

„Sonys kommendes PC-Spiel ist The Last of Us Part 2 Remastered. Die Ankündigung wird nächsten Monat erwartet, das genaue Datum ist jedoch nicht bekannt. Zwischen dem Ankündigungsdatum und dem Veröffentlichungstag wird ein längerer Zeitraum als üblich liegen.“

Zwar hat sich der User mit Ghost of Tsushima und den Xbox-Spielen etwas Vertrauen verdient, dennoch muss abgewartet werden, ob er mit The Last of Us: Part II erneut richtig liegt, um in den recht kleinen Kreis echter „Insider“ aufgenommen werden zu können. Bis dahin bleibt die Meldung ein Gerücht.

Für Ende 2024 erwartet dieser zudem den Release von Starfield auf PS5, dem im Jahr 2025 zahlreiche große Xbox-Spiele folgen sollen. Hoch im Kurs stehen hier Gears of War und die Halo-Serie, wie vor wenigen Tagen berichtet.

Große Remake- und Remaster Offensive auf PS5 geplant?

Ferner wird davon berichtet, dass Sony eine größere Offensive von Remaster- und Remake-Auflagen plant, ohne jedoch genaue Titel zu benennen. Zahlreiche Spiele sollen sich bereits in der Pipeline befinden, auch wenn einige PlayStation-Fans dies als enttäuschend empfinden könnten.

2025 bezeichnet er im gleichen Tweet als „bedeutendes“ Jahr für Sony, wobei nicht ganz klar ist, ob er sich dabei auf die Remaster / Remakes bezieht oder generell das PlayStation Business meint. Unter weiteren Remakes wurde zuletzt die God of War-Serie und in aller Regelmäßigkeit Bloodborne spekuliert.

Für eine ähnlich aufgeregte Diskussion sorgt zudem die Andeutung, wonach Sony entgegen vorherigen Aussagen den Day One-Release von PlayStation und PC-Titeln testet. Das Remake von Until Dawn sieht er als potenziell ersten Kandidaten, allerdings ist auch hier nicht ganz klar, ob er damit die Remaster / Remakes meint oder brandneue Day One-Releases auf PS5.

Würdet ihr solche Pläne von Sony unterstützen?