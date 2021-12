The Wolf Among Us 2 – Erste Details aus der GI online

Eigentlich wollte man erst im nächsten Jahr neue Details zu The Wolf Among Us 2 veröffentlichen und verwies dazu auf die kommende Ausgabe der GameInformer.

Aus dieser sind nun schon erste kleine Details durchgesickert, darunter dem Schauplatz und die zeitliche Einordnung des Spiels. Demnach befindet man sich bei Telltale Games auch schon in der Full Production mit dem Spiel, das Script ist geschrieben und die Motion-Capture Aufnahmen werden auf den Weg gebracht.

Winter in New York

Was den Schauplatz betrifft, ist dieser zur Winterzeit in New York angesiedelt, etwa 6 Monate nach den Ereignissen des original The Wolf Among Us. Mehr dazu folgt dann in der kommenden Ausgabe der GameInformer.

The Wolf Among Us 2 | Game Informer Details



-Set 6 months after the original

-Takes place during Winter all over New York

-In full production, script is finalized, mocap underway

-Unreal Engine has streamlined dev a lot



Much more in this month's issue: https://t.co/5dfDOD0fDB pic.twitter.com/eDTt3354uf — Shinobi602 (@shinobi602) December 22, 2021

The Wolf Among Us 2 wird auf er Unreal Engine entwickelt, welche die Entwickler offenbar ziemlich antreibt und ohne größere Probleme.

Ansonsten erklärte man erst gestern zum Spiel:

„Wir haben eine Partnerschaft mit Deck Nine Games für The Expanse: A Telltale Series geschlossen, und wir werden mehr über unsere Spiele und dem Studio in der nächsten Ausgabe der GameInfomer teilen. Als bleibt Anfang nächsten Jahres dran, wenn wir tiefer in die Dinge um The Wolf Among Us 2 gehen werden.“

Einen Release-Termin für The Wolf Among Us 2 gibt es derzeit noch nicht, der nach dem aktuellen Stand vermutlich in 2023 geplant ist.