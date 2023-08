THQ Nordic Digital Showcase 2023 ab 20:45 Uhr hier im Livestream

Da THQ Nordic in diesem Jahr nicht zur gamescom kommt, wird man stattdessen einen Digital Showcase abhalten. Dieser lässt sich heute Abend ab 20:45 Uhr verfolgen.

Dann geht es mit der Pre-Show los, in der unter anderem Indie-Titel vorgestellt werden, darunter von HandyGames. Die großen Produktionen folgen im Anschluss ab 21 Uhr darunter zu Alone in the Dark und Gothic, möglicherweise etwas Neues zu Outcast und Trine 5, die derzeit in Produktion sind.

„Der diesjährige Showcase wird nicht nur Ankündigungen von Weltpremieren enthalten, sondern auch Neuigkeiten und Enthüllungen für zuvor angekündigte Spiele. Ohne zu viel zu verraten, wenn ihr mehr über einige unserer Titel wie Alone in the Dark, Outcast 2 und Trine 5 erfahren möchtet, empfehlen wir euch, einzuschalten und sich den Showcase anzusehen!“

THQ Showcase startet um 20:45 Uhr

Den Showcase kann man über die üblichen Kanäle verfolgen einschließlich Youtube, Twitch und auf Steam.

Die große Überraschung in diesem Jahr könnte das neue South Park-Spiel sein, das bereits im letzten Jahr angedeutet wurde, aber noch nicht der Öffentlichkeit zugänglich war.

Der Showcase startet um 20:45 Uhr. Alle relevanten Informationen gibt es im Anschluss hier bei uns!