Tweet von Hideo Kojima entfacht Theorien

Seit der Gründung seiner eigenen Entwicklungsfirma Kojima Productions im Jahr 2005 hat Hideo Kojima einen enormen Erfolg zu verzeichnen. Als kreativer Kopf hinter der Metal Gear Solid-Reihe, welche das Stealth-Genre maßgeblich geprägt hat, ist er als der Videospiel-Autor bekannt geworden, den man sonst eher mit Filmregisseuren in Verbindung bringt.

Neben Death Stranding ist der japanische Schöpfer weiterhin bestrebt interessante Titel auf den Markt zu bringen und arbeitet stets an mehreren Projekten. Nun sorgte er erneut mit einem Tweet für Aufsehen, den wir hier angehängt haben.

木星にいけそう。 pic.twitter.com/n74JyoKGRX — 小島秀夫 (@Kojima_Hideo) June 1, 2022 Kryptischer Tweet von Hideo Kojima

Tweet regt Spekulationen an

Vor ein paar Tagen hat der Creative Director von Death Stranding auf Twitter ein sehr kurzes Video hochgeladen, das in typischer Kojima-Manier mal wieder ziemlich kryptisch daherkommt. Der Clip zeigt ihn, wie er eine HAL-9000-ähnliche Maschine einschaltet, die dann folgende berühmte Zeile aus 2001: Odyssee im Weltraum spricht: „Es tut mir leid, Dave. Ich fürchte, das kann ich nicht tun.“

Wenn die Kamera anschließend herauszoomt, ist ein Kalender neben einer frau zu erkennen. Neben ihr steht das Wort „June“, während über ihrem Kopf die Zahl 6 zu sehen ist. Dass das eine versteckte Botschaft ist steht wohl fast außer Frage, eventuell kommt die Auflösung, wenn man an die gezeigte Zahl 6 denkt, sogar schon morgen, den 6. Juni.

In jedem Fall lohnt es sich die Dinge im Auge zu behalten, um zu sehen was der Metal Gear-Entwickler auf Lager hat. Nachdem vor kurzem Gerüchte aufkamen, dass Hideo Kojima an einem PS5-Spiel arbeiten könnte und gleichzeitig auch dementiert wurde, dass Kojima Productions von PlayStation aufgekauft wurde, wird es wohl auch in Zukunft eine ganze Reihe von Theorien geben. Hier wird ein zweiter Teil von Death Stranding aber mit großer Wahrscheinlichkeit der Hauptfokus aller Theorien darstellen, nicht zuletzt, weil Norman Reedus selbst auf Twitter bereits klare Anspielungen machte.

Death Stranding – Screenshot

In Anbetracht der Tatsache, dass die japanische Regierung Hideo Kojima für seine Arbeit am Director’s Cut von Death Stranding mit dem Minister’s Award for Fine Arts ausgezeichnet hat, wäre es nicht verwunderlich, wenn wir bald richtige Infos über einen Nachfolger zu sehen bekommen.

Wichtig zu erwähnen ist im Endeffekt trotzdem, dass das Video nicht allzu viel hergibt und somit alles nur auf Spekulationen beruht.