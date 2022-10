Xbox Game Pass generierte 2021 fast 3 Milliarden Dollar Umsatz

Wer noch immer Zweifel daran hat, ob der Game Pass ein lohnendes Geschäft für Microsoft ist oder nicht, wird mit aktuellen Zahlen nur schwer aus dem Staunen herauskommen. Alleine im vergangenen Jahr und nur auf der Xbox hat dieser fast 3 Milliarden US-Dollar generiert.

Das geht aus den Unterlagen der brasilianischen Regulierungsbehörden (via) zu den laufenden Untersuchungen zur Activision / Blizzard Übernahme hervor, wo erstmals konkrete Zahlen zum Game Pass und dessen Nachhaltigkeit genannt werden. Damit stellt der Game Pass eine nicht unwesentliche Einnahmequelle für Microsoft dar, die immerhin schon 30 Prozent am Xbox Geschäfts ausmacht. Dass man das nicht so schnell aufgeben wird, sondern weiter vorantreibt, ist nur allzu verständlich.

Microsoft Xbox Daten 2021

Im Detail generierte Microsoft und mit dem Xbox Geschäft im Zeitraum Januar bis Dezember 2021 einen Gesamtumsatz von 16.2 Milliarden US-Dollar. 3.7 Milliarden davon entfielen auf Xbox Hardware sowie 12.6 Milliarden auf Games & Services. Innerhalb dessen wurden 2.9 Milliarden US-Dollar alleine durch den Game Pass generiert, ohne den Game Pass auf dem PC dazu zu zählen.

Der Game Pass zählte Anfang des Jahres über 25 Millionen Abonnenten, Tendenz steigend. Allgemein glaubt man, dass dieses Geschäftsmodell einen schädlichen Einfluss auf die Industrie hat, da es die Qualitätsstandards senken würde, so auch Sony. Aus finanzieller Sicht macht Microsoft hier offenbar aber alles richtig.

Unklar ist, wie hoch die Subventionen an Spiele-Entwickler ist, um teils hochkarätige AAA-Titel am Day One im Game Pass veröffentlichen zu können.