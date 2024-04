Xbox Next: Microsoft möchte der PS6 in diesem Punkt überlegen sein

An anderer Stelle erwähnte Bond auch noch einmal eine neue Xbox-Hardware, die in diesem Jahr auf den Markt kommen wird. Dahinter wird die Xbox Series X All-Digital Edition vermutet, die vor wenigen Tagen geleakt wurde und im Grunde das bisherige Modell ohne Laufwerk und ein paar optimierten Komponenten darstellt.

„Wir treiben die Entwicklung unserer Hardware der nächsten Generation mit Hochdruck voran und konzentrieren uns darauf, den größten Technologiesprung aller Zeiten in einer Generation zu erzielen,“ so Bond.

Geht es nach den Plänen von Microsoft, soll die nächste Xbox den bisher „größten Technologiesprung aller Zeiten“ hinlegen, womit sich die Redmonder wohl erneut auf eine echte Power-Hardware verlassen, so wie eigentlich in jeder Generation.

Sollte die vermutete Roadmap von Microsoft zutreffen, verzichten diese auf ein Mid-Gen Refresh der Xbox Series X und starten dafür schon 2026 mit ihrer neuen Xbox. An dieser wird laut einer internen E-Mail von Xbox President Sarah Bond bereits „mit Hochdruck“ gearbeitet und soll die Konkurrenz in einem Punkt übertreffen.

Es ist kein Geheimnis, dass Microsoft bereits an ihrer Next-Gen Xbox arbeitet, die möglicherweise früher als erwartet auf den Markt kommt. Interne E-Mails von Microsoft zeigen, dass sie die PS6 in einem Punkt wieder deutlich übertreffen möchten.

What do you think?