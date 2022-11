Back 4 Blood – Neue Erweiterung ‚Fluss des Blutes‘ angekündigt

Zusammen mit der Erweiterung Fluss des Blutes wird auch ein PvE-Koop-Modus veröffentlicht. Vom 06. Dezember 2022 bis zum 04. Januar 2023 kehrt außerdem das Back 4 Blood-Feiertagsevent zurück. Bei diesem Event können Spieler sich über festliche Dekorationen in Fort Hope freuen, der Feiertagsmusik in der Jukebox lauschen und sich Feiertags-Skins, -Embleme, -Waffenskins und Sprays holen. Weitere Details dazu folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Fluss des Blutes verspricht eine neue Story-Kampagne mit einer Mission über fünf Karten, in der Spieler stromaufwärts reisen, an bestimmten Punkten Versorgungspunkte sammeln und sich neuen Feinden stellen.

