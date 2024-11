Black Friday: PlayStation Plus 30 % günstiger – und die Spiele fliegen günstig hinterher

Es ist angerichtet: Der Black Friday hat auch im PlayStation Store Einzug gehalten, und Schnäppchenjäger kommen voll auf ihre Kosten. Vom 20. November bis zum 2. Dezember locken satte Rabatte auf Blockbuster-Spiele, PlayStation Plus Abos und mehr. Wer seine Gaming-Bibliothek auffüllen oder den nächsten Jahresvorrat an PlayStation Plus sichern möchte, sollte jetzt zugreifen!

Black Friday Highlights der Spieleangebote

Mit Rabatten auf Titel wie Marvel’s Spider-Man 2, God of War: Ragnarök und Star Wars Outlaws wird klar, dass der PlayStation Store keine halben Sachen macht. Egal ob actiongeladene Abenteuer, magische Welten oder packende Sporterlebnisse – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Weitere Highlights:

Uncharted: Legacy of Thieves Collection – Ein Klassiker in neuem Glanz.

– Ein Klassiker in neuem Glanz. Hogwarts Legacy – Tauche in die magische Welt der Zauberei ein.

– Tauche in die magische Welt der Zauberei ein. Gran Turismo 7 – Perfekt für alle, die Benzin im Blut haben.

– Perfekt für alle, die Benzin im Blut haben. Silent Hill 2 Remake – Nostalgie in neuem Gewand

Insgesamt stehen so rund 1.500 Sales-Angebote bereit.

Sparen mit PlayStation Plus

Ein weiteres Schmankerl: Bis zu 30 % Rabatt auf eine 12-monatige Mitgliedschaft bei PlayStation Plus. Auch wer upgraden möchte, spart kräftig. So könnt ihr auf den Extra- oder Premium-Tarif wechseln und exklusive Vorteile genießen: Zugang zu Spielehits wie The Last of Us Part I, GTA V oder The Witcher 3, sowie Cloud-Gaming und Streaming von bis zu 100 Filmen mit der Sony Pictures Core App.

Aber Vorsicht: Für bestehende Premium-Nutzer gibt es keinen Rabatt auf Verlängerungen. Ein umstrittener Punkt, der erneut für Diskussionen sorgt.

PlayStation Plus mit bis zu 30 % Rabatt

Hardware-Deals im Blick

Auch Zubehörfans kommen nicht zu kurz. Angebote für Controller, Headsets und mehr findet ihr im stationären Handel und auf direct.playstation.com – allerdings nur bis zum 19. Dezember.

Der DualSense Controller und weiteres Zubehör:

Schnappt euch die Deals, bevor sie weg sind, und macht euren Gaming-Winter damit unvergesslich!