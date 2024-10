Call of Duty: Black Ops 6 – Pre-Load gestartet, kleinste Downloads seit Jahren, große Kriege

Es ist endlich so weit! Das Pre-Loading von „Call of Duty: Black Ops 6“ hat begonnen, und die Spieler dürfen sich auf eine der kleinsten Download-Größen seit Jahren freuen. Ja, ihr habt richtig gehört!

Auf dem PC kann man nun den Kampagnen- und Multiplayer-Modus sowohl zusammen als auch separat herunterladen. Gesamtgröße? Nur 56 GB, wie CharlieIntel meldet. Für die PlayStation 5, die immer noch versucht, sich von den massiven Downloads der letzten Jahre zu erholen, gibt es gleich zwei Kampagnenpakete. Paket 1 kommt mit schlappen 16,44 GB, während Paket 2 die stattliche Größe von 20,99 GB erreicht. Ein Multiplayer-Download ist derzeit noch nicht verfügbar – vielleicht will Activision einfach die Spannung steigern. „Wie viel Speicherplatz wird der Multiplayer wohl kosten? 5 GB? Oder werden wir doch noch von 200 GB überrollt, während wir darauf warten, dass die Server uns ins Spiel lassen?“

Call of Duty: Die große Speicherplatz-Safari

In einer Zeit, in der Spieler oft vor der Herausforderung stehen, über 300 GB an Call of Duty-Dateien auf ihren Geräten zu jonglieren, wirkt die Ankündigung dieser kleineren Downloads fast schon wie ein Witz. Was hat sich Activision nur dabei gedacht? Vielleicht haben sie bemerkt, dass die Installation von „Modern Warfare 3“, die über 200 GB beanspruchte, nicht gerade die beste Werbung für ihre neuesten Titel war. Schließlich kann man nur so viele „Kann ich die Installation abbrechen?“ – Gespräche mit den Nachbarn führen, bevor man als digitaler Einsiedler endet.

Doch, liebe Call of Duty-Fans, während ihr in eurem frischen, leichtgewichtigen Download schwelgt, sollten wir uns fragen: Ist das der Beginn einer neuen Ära? Ein Zeitalter der minimalistischen Downloads, wo wir uns nicht mehr wie digitale Archäologen fühlen müssen, die nach dem nächsten freien Gigabyte graben? Bleibt dran, die Antworten könnten größer sein als die Download-Größen selbst!

Auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, der längst überfällig war! Bravo! Und bis ihr auch diese kleinere Hürde zum Spielen überwunden habt, empfehlen wir euch unsere Preview zu „Call of Duty: Black Ops 6“, die euch verrät, ob sich der ganze Aufwand auch lohnt.